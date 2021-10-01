Kazanma vakti

Konyaspor, yarın Alanyaspor'u puansız göndererek, 3 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Tam kadro çalışıyoruz. İç sahada çok önemli bir maça çıkacağız. Her ne kadar kaybetmesek de uzun süredir kazanamıyoruz. Kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



SON 2 MAÇIN TELAFİSİ

Konya ekibinin başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı da son iki maçta 4 puan kaybettiklerini hatırlatıp, telafi sözü verdi. 27 yaşındaki savunmacı, "Kazanıp, yolumuza namağlup devam etmek istiyoruz. Taraftarın da bize destek olmasını istiyoruz. Bu yıl gidişatımız çok iyi bizim için de özel bir yıl. Başarılar yaşayacağız" diye iddialı konuştu.