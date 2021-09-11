Konyaspor - Altay: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor'un gollerini, 7. dakikada Soner Dikmen, 20. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 83. dakikada Rahmanovic kaydetti.

Altay'ın golü ise 90+2. dakikada Ahmed Rayyan'dan geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 10'a yükseltirken, Altay 6 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olurken, Altay evinde İzmir derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Poko'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında top Kappel'de kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Sehic kurtardı.

7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanı son çizgisine inen Cikalleshi'nin pasında kale önündeki Soner topu ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in şutu direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahasına gönderilen topla kale önünde topla buluşan Bamba'nın şut girişimini kaleci Sehic engelledi.

41. dakikada sağ kanattan ceza alanına yapılan ortaya Murat kafa vuruşu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.

45+5. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutu kaleci Lis'te kaldı.