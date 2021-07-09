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Konyaspor Hadziahmetovic ile yola devam dedi

Son dakika spor haberi... Konyaspor, tecrübeli futbolcu Amir Hadziahmetovic ile yola devam kararı alırken, resmi açıklama geldi. Anadolu temsilcisi, Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 18:01
Konyaspor Hadziahmetovic ile yola devam dedi
Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023 - 2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim!' dediği Konya'da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" denildi..
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