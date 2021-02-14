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Konyaspor - Denizlispor maçı CANLI

'in 25. haftasında Konyaspor sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 13:26
Konyaspor - Denizlispor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Konyaspor - Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Yeni hocası 'la ilk lig maçına çıkan Konya, sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Denizli de zorlu deplasmanda kazanıp çıkış yakalamayı hedefliyor.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR CANLI


KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: , Skubic, , , , , Musa, Diomande, , Miya, Cikalleshi

Denizlispor: , T. Lopes, , , , , , Murawski, , Hasan, Rodallega

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Denizlispor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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