Konyaspor - Denizlispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Konyaspor - Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Yeni hocası İlhan Palut'la ilk lig maçına çıkan Konya, sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Denizli de zorlu deplasmanda kazanıp çıkış yakalamayı hedefliyor.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR CANLI





KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Musa, Diomande, Sekidika, Miya, Cikalleshi

Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Sakıb, Sagal, Kubilay, Murawski, Ahmed Yasin, Hasan, Rodallega

KONYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Denizlispor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.