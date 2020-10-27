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Başakşehir maçı hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü

'in 7. haftasında sahasında 'i ağırlayacak olan 'da hazırlık çalışmaları devam ediyor. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Hadziahmetovic, Anicic, Kravets ve Volkan katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 10:25 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 11:09
Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü

, ligde bu hafta oynayacağı maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip 'in 7'nci haftasında 1 Kasım Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Teknik direktör yönetiminde maça hazırlanan 'da, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Hadziahmetovic, Anicic, Kravets ve Volkan antrenmana katılmadı. Core ısınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve minyatür kalede toplu oyunla devam etti. İdman, çift kale maç ve koşuyla sona erdi.

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