Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, ligde bu hafta oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig'in 7'nci haftasında 1 Kasım Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde maça hazırlanan Konyaspor'da, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Hadziahmetovic, Anicic, Kravets ve Volkan antrenmana katılmadı. Core ısınma ile başlayan antrenman, pas çalışması ve minyatür kalede toplu oyunla devam etti. İdman, çift kale maç ve koşuyla sona erdi.