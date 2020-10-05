Yenilmez Konya

SÜPER Lig'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren maçta Denizlispor ile Konyaspor yenişemedi. Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yenen yeşil-beyazlılar, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Horozlar karşısında maç boyunca üstün olan taraftı. İlk yarıda; geçen hafta attığı 2 golle yıldızlaşan Shengelia'nın yanı sıra Kravets ve Skubic ile pozisyonlara giren Konyaspor, kaleyi bulamadı. Özellikle henüz 3. dakikada kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın istediği vuruşu yapamayıp topu dışarı atması, Konya'yı mutlak bir golden etti. Ege ekibi ise Mustafa Yumlu'nun kornerden gelen kafa vuruşu dışında ilk yarıda herhangi ciddi bir tehlike yaratamadı.



4 MAÇTA 1 GOL

İkinci yarıda biraz kıpırdanan Horozlar, 55. dakikada Bakalorz, 65. dakikada da Sagal ile gole yaklaştı ancak sonuç alamadı. Maçın sonlarına doğru tekrar Denizli kalesine yüklenen İsmail Kartal'ın öğrencileri 86. dakikada Cikalleshi, 89. dakikada da Musa'yla Pantilimon'u aşamadı ve 90 dakika 0-0 beraberlikle sona erdi. Konyaspor deplasmanda üst üste 2. beraberliğini alırken, yine galibiyetle tanışamayan ve 4 karşılaşmada sadece 1 gol atan Denizlispor ise taraftarlarını üzdü.



"MAÇIN HAKİMİ BİZDİK"

Konya hocası İsmail Kartal, Denizli karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Kartal, "89 ikili mücadelenin 49'unu, hava toplarının birçoğunu biz kazandık. Son dakikada güzel bir gol pozisyonumuz var, değerlendiremedik. Sonuç olarak burada 3 puan hedefliyorduk ama en kötü 1 puanla ayrılıyoruz" dedi