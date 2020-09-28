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Shengelia coştu bir kere

Gol perdesini açan isim olan , dün karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Shengelia coştu bir kere

Gol perdesini açan isim olan , dün karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu. Rakip fileleri iki kez havalandıran Gürcü futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı. 44 defa topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, yüzde 91.7 pas isabetiyle oynadı, 5 kez de kaleyi şutladı. Hücuma sağladığı katkının yanı sıra savunmaya da destek veren yıldız oyuncu, 90 dakikaya damga vurmayı başardı.

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