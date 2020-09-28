Shengelia coştu bir kere

Gol perdesini açan isim olan Levan Shengelia, dün karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu. Rakip fileleri iki kez havalandıran Gürcü futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı. 44 defa topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, yüzde 91.7 pas isabetiyle oynadı, 5 kez de kaleyi şutladı. Hücuma sağladığı katkının yanı sıra savunmaya da destek veren yıldız oyuncu, 90 dakikaya damga vurmayı başardı.