Konya'da üçlü şov

Konyasportransferde üçlü şov yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Kayseri'de oynayan Artem Kravets'in yanı sıra F.Bahçe'den ayrılan Oğuz Kağan Güçtekin ve kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. D.Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki Ukraynalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kravets, geçen sezon 22 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki ön libero Oğuz Kağan Güçtekin'le 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu'yla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Oğuz Kağan geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev aldığı Çaykur Rizespor'da 19 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı. Geçen sezon F.Bahçe kadrosunda yer alan Erten Ersu ise hiçbir maçta şans bulamadı.