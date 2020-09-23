Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya'da üçlü şov

'da üçlü şov

, ’de kiralık oynayan D.Kiev’li Kravets’le 2, ’den ’le 1 ve kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Konya'da üçlü şov
transferde üçlü şov yaptı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon 'de oynayan Artem Kravets'in yanı sıra F.Bahçe'den ayrılan ve kaleci 'yu kadrosuna kattı. D.Kiev'den bedelsiz olarak edilen 31 yaşındaki Ukraynalı golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kravets, geçen sezon 22 maçta 9 kez ağları havalandırdı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki ön libero Oğuz Kağan Güçtekin'le 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu'yla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Oğuz Kağan geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev aldığı 'da 19 maçta ter dökerken, 1 asist yaptı. Geçen sezon F.Bahçe kadrosunda yer alan Erten Ersu ise hiçbir maçta şans bulamadı.
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