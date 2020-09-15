Konya'nın yeni gözdesi Tino!

ismailKartal'ı göreve getiren Konyaspor, forvet transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Son olarak Cikalleshi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, bir numaralı golcü hedefini Tino Kadewere olarak belirledi. Lyon forması giyen 24 yaşındaki forveti kiralamak isteyen Konyaspor, Fransız ekibiyle temasa geçti. Konyaspor'un bu transferde kiralık olarak ısrarcı olacağı kaydedildi. Adı bir dönem G.Saray'la da anılan Kadewere'nin birçok talibinin olduğu ve Lyon'un bunları değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Lyon'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euro'ya transfer ettiği ve sezonu Le Havre'de tamamlayan Kadewere performansıyla dikkat çekmişti. 24 maçta 20 kez ağları sarsan genç golcü, Fransa 2. Lig'de krallık tahtında zirveye çıkmıştı. Bu sezon iki maçın birinde 17 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, gol katkısı yapmadı. Kadewere'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.