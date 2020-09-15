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Konya'nın yeni gözdesi Tino!

, geçen sezon ’de 20 golle kral olan ve bonservisi ’da bulunan Zimbabveli forvet ’yi kiralamak istiyor.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Konya'nın yeni gözdesi Tino!
ismail 'ı göreve getiren , forvet transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Son olarak Cikalleshi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, bir numaralı golcü hedefini olarak belirledi. forması giyen 24 yaşındaki forveti kiralamak isteyen Konyaspor, Fransız ekibiyle temasa geçti. Konyaspor'un bu transferde kiralık olarak ısrarcı olacağı kaydedildi. Adı bir dönem G.Saray'la da anılan Kadewere'nin birçok talibinin olduğu ve Lyon'un bunları değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Lyon'un geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euro'ya ettiği ve sezonu 'de tamamlayan Kadewere performansıyla dikkat çekmişti. 24 maçta 20 kez ağları sarsan genç golcü, 2. Lig'de krallık tahtında zirveye çıkmıştı. Bu sezon iki maçın birinde 17 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, gol katkısı yapmadı. Kadewere'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.