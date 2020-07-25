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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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’ın iki şartı var

Bülent Korkmaz’ın iki şartı var

galibiyetiyle 'de kalışını ilan eden 'da , takımdaki geleceğiyle ilgili olarak A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'da çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Devam edebilmem için başkanımızın seneye devam etmesi gerekli. Başkanımız varsa bende olacağım. Bunun üzerine şehrin ileri gelenleri bu takıma destek olmalı. Maddi ve manevi. Eğer şehrin ileri gelenleri destek olmazsa o zaman yine düşünmek zorundayım kalıp kalmamak konusunda. Dolayısıyla iki şartım da olursa devam edeceğim" bilgisini verdi.

  1. 25.7.2020
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