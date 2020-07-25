Bülent Korkmaz’ın iki şartı var

Konya'da çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Devam edebilmem için başkanımızın seneye devam etmesi gerekli. Başkanımız varsa bende olacağım. Bunun üzerine şehrin ileri gelenleri bu takıma destek olmalı. Maddi ve manevi. Eğer şehrin ileri gelenleri destek olmazsa o zaman yine düşünmek zorundayım kalıp kalmamak konusunda. Dolayısıyla iki şartım da olursa devam edeceğim" bilgisini verdi.