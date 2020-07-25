Bülent Korkmaz’ın iki şartı var
Trabzonspor galibiyetiyle Süper Lig'de kalışını ilan eden Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımdaki geleceğiyle ilgili olarak A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Konya'da çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Devam edebilmem için başkanımızın seneye devam etmesi gerekli. Başkanımız varsa bende olacağım. Bunun üzerine şehrin ileri gelenleri bu takıma destek olmalı. Maddi ve manevi. Eğer şehrin ileri gelenleri destek olmazsa o zaman yine düşünmek zorundayım kalıp kalmamak konusunda. Dolayısıyla iki şartım da olursa devam edeceğim" bilgisini verdi.
- 25.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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