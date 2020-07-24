Son dakika: Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.
Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.
- 24.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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