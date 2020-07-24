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24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı

Son dakika: Konyaspor'da Jonsson ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... ekibi 'da yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu Jens Jonsson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

, Danimarkalı 27 yaşındaki oyuncusu Jens Jonsson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada, "Emeklerin, fedakarlığın, iş disiplinin, aidiyetin, şehre, taraftara, formana saygın için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki seni tanıdık, iyi ki seninle kader birliği yaptık... Bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar diliyoruz" denildi.

Danimarkalı futbolcu yeşil beyazlı forma altında çıktığı 119 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.

  1. 24.07.2020
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