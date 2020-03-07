Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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1-1 | MAÇ SONUCU

Yeni Malatyaspor 1-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk sahasında İttifak Holding ile karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede puanlar paylaşıldı. Konuk takımın golü 45+5. dakikada penaltıdan gelirken, ev sahibi ekip ise 80'de Murat Yıldırım'la bu gole karşılık verdi. Maçın son anlarında Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk evinde İttifak Holding ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızık art gören Issam Chebake takımını 10 kişi bırakırken, bir de penaltıya sebebiyet verdi. Konuk ekip, Riad Bajic'in kullandığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda mücadelesini sürdüren ev sahibi takım, 45 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen 80'de Murat Yıldırım'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra iki ekip de ataklarını sürdürürken, Yeni Malatyaspor'un yakaladığı bir pozisyonda Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçta kalan dakikalarda gol olmayınca, karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltirken, Konyaspor da puanını 23'e çıkardı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.

26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

61. dakikada sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Bifouma'nın sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'nın kucağında kaldı.

65. dakikada Fofana'nın sağdan verdiği pasla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu takip eden Murat Yıldırım, ceza sahasından şutunu çekerek kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma sağ kanatta taç çizgisine yakın noktada kaleci Serkan Kırıntılı'dan sıyrılmak isterken tecrübeli file bekçisi ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır Kaleci Serkan Kırıntılı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 16:30
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