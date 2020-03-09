Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

'da mesaisi başladı

Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

'in 26'ncı haftasında sahasında 'yi konuk edecek , bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, , Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler yönetiminde çalıştı.

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN