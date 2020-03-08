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08 Mart 2020, Pazar
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Bitmeyen hasret

Bitmeyen hasret

2 kırmızı, 1 penaltı çıktı, Y. Malatya ile berabere kaldı. Ev sahibinin galibiyet özlemi 9, konuk ekibin ise 7 maça çıktı.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın maçında kazanan çıkmadı. 45+5'te öne geçti. Skubic'in ortasına Bajic vurmak istedi, Chebake'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı ve kırmızı verdi. 45+5'te Bajic yazdı. 80'de Gökhan ortaladı, Serkan uzaklaştırdı, Murat tamamladı: 1-1. 87'de Serkan ceza sahası dışında elle oynayınca kırmızı gördü. Malatya'nın galibiyet hasreti 9, Konya'nın 7'ye yükseldi.

  1. 8.3.2020
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