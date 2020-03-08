Bitmeyen hasret
2 kırmızı, 1 penaltı çıktı, Y. Malatya ile Konya berabere kaldı. Ev sahibinin galibiyet özlemi 9, konuk ekibin ise 7 maça çıktı.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın maçında kazanan çıkmadı. 45+5'te Konya öne geçti. Skubic'in ortasına Bajic vurmak istedi, Chebake'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı ve kırmızı verdi. 45+5'te Bajic yazdı. 80'de Gökhan ortaladı, Serkan uzaklaştırdı, Murat tamamladı: 1-1. 87'de Serkan ceza sahası dışında elle oynayınca kırmızı gördü. Malatya'nın galibiyet hasreti 9, Konya'nın 7'ye yükseldi.
- 8.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Bitmeyen hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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