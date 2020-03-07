Olay! Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek, taraftarlarla yumruk yumruğa

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü kavgayla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir.

Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayanhdırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur.

Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.