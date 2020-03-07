Olay! Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek, taraftarlarla yumruk yumruğa - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Olay! Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek, taraftarlarla yumruk yumruğa

Olay! Yeni Malatyaspor Başkan Adil Gevrek, taraftarlarla yumruk yumruğa

Süper Lig'in 25. haftasında oynanılan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor - Konyaspor karşılaşması sonrasında olay çıktı. Sosyal medyadan Malatyalı taraftarların paylaşımlarında Başkan Adil Gevrek'in, taraftarlarla kavga ettiği ekranlara yansıdı. İşte o anlar...

YENİ MALATYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü kavgayla ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir.

Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayanhdırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur.

Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
07 Mart 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN