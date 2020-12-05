Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Konyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR CANLI





KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ali, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Daci

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Hasan, Gökhan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, Rashad Muhammed, Gomes, Novikovas

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BB Erzurumspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.