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Erzurumspor CANLI

'in 11. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 16:06
Konyaspor BB Erzurumspor CANLI

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile . Erzurumspor kozlarını paylaşıyor

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR CANLI


KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ali, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Daci

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Hasan, Gökhan, Kaan, Obertan, Boumal, Sissoko, Rashad Muhammed, Gomes, Novikovas

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BB Erzurumspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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