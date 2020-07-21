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21 Temmuz 2020, Salı
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Konya’dan mutlusu yok

Konya’dan mutlusu yok

Üst üste ve galibiyetleriyle ligde kalan , büyük sevinç yaşadı.

'de son iki maçında 'i ve 'u aynı skorla 4-3 mağlup ederek ligde kalan 'da yüzler gülüyor. Hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Güven Öten, "Bu sene hep söylediğimiz gibi sıkıntılı, zorlu ve haksızlığa uğradığımız maçlarımız oldu. Ama biz yönetim olarak, başta Hilmi Kulluk başkanımız olmak üzere hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik" ifadelerini kullandı.
  1. 21.7.2020
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