Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, corona virüsü nedeniyle daha önce ertelenen olağan genel kurulun 7 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yer açıklamaya göre, salgın süreci nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı duyurusu ve ligin değerlendirmesi yapıldı.
Ligde aldıkları son iki galibiyetle kümede kalındığını belirtildiği açıklamada, yapılacak genel kurulla birlikte birçok sorunun cevabının verileceği aktarıldı.
Yönetim olarak göreve geldikten sonra her türlü ihtiyacın karşılanması konusunda "en üst düzeyde" çalışmalar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üst üste aldığımız yüzümüzün akı, alnımızın teri iki tertemiz, şaibesiz galibiyetle Süper Lig'e devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim kurulu olarak yapılan doğruların ve yanlışların farkındayız. Bunları pandemiden ertelenen olağan genel kurulumuzda tüm detaylarıyla üyelerimizin ve camiamızın karşısına çıkıp tek tek anlatacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren teknik heyetlerin ve futbolcuların tüm ihtiyaçlarını var gücümüzle ve olağanüstü bir çabayla karşılamaya çalıştık. Camiamızın yoğun isteklerine kulağımızı tıkamadık. Fakat çoğu zaman yalnız kaldık ve kendi şartlarımızı, imkanlarımızı zorladık."
- 20.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor'da olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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