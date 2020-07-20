Konyaspor'da Bülent Korkmaz: Oyuncu inanmalı

Konyaspor'un hocası Bülent Korkmaz, galibiyet ve ligde kalmaları hakkında konuştu. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Son 5 maçtan beri oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Kendiniz inanıyorsanız, oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Trabzonspor'u da kutlarım" ifadelerini kullandı.