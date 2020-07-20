Konyaspor'da Bülent Korkmaz: Oyuncu inanmalı
Konyaspor'un hocası Bülent Korkmaz, galibiyet ve ligde kalmaları hakkında konuştu. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Son 5 maçtan beri oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Kendiniz inanıyorsanız, oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Trabzonspor'u da kutlarım" ifadelerini kullandı.
Konyaspor'un hocası Bülent Korkmaz, galibiyet ve ligde kalmaları hakkında konuştu. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Son 5 maçtan beri oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Kendiniz inanıyorsanız, oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Trabzonspor'u da kutlarım" ifadelerini kullandı.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor'da Bülent Korkmaz: Oyuncu inanmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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