Konyaspor'da Bülent Korkmaz: Oyuncu inanmalı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'da : Oyuncu inanmalı

Konyaspor'da Bülent Korkmaz: Oyuncu inanmalı

'un hocası , galibiyet ve ligde kalmaları hakkında konuştu. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Son 5 maçtan beri oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Kendiniz inanıyorsanız, oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. 'u da kutlarım" ifadelerini kullandı.

'un hocası , galibiyet ve ligde kalmaları hakkında konuştu. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Son 5 maçtan beri oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Kendiniz inanıyorsanız, oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. 'u da kutlarım" ifadelerini kullandı.

  1. 20.7.2020
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