Korkmaz'dan mutlusu yok - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Korkmaz'dan mutlusu yok

Korkmaz'dan mutlusu yok

Korkmaz'dan mutlusu yok

Başakşehir maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan , öğrencilerine övgüler yağdırdı.

Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan , öğrencilerine övgüler yağdırdı. "Geldiğim günden beri hep bu senaryoyu yaşıyorum" diyen Korkmaz, "İyi oynuyoruz, gol atıyoruz, öne geçiyoruz ancak oyunu tutamıyoruz. Geldiğim günden beri bu duyguyu yaşıyorum ancak bu kez kazandık ve bunu başarmak çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık. Genelde böyle oynuyorduk fakat gol atamıyorduk. 33. hafta maçı için de yarından (bugün) itibaren çalışacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkmaz'dan mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA