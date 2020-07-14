Sen neymişsin Konya!

Süper Lig'in 32. haftasında öne çıkan takım İttifak Holding Konyaspor oldu. Bu sezon beklentilerin altında kalan yeşil-beyazlılar, dün geceye damga vurdu. Lider Başakşehir karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başaran Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, hem zirveyi hem de alt sıraları karıştırdı! 3. dakikada gol yiyen ev sahibi, ilk yarıyı iki farklı skorla üstün tamamlamayı başardı. İkinci 45'te ise Başakşehir skoru 3-3'e getirmesine rağmen pes etmeyen Konya, sahadan galibiyetle ayrıldı.

RAHAT BİR NEFES ALDI

Tam 12 haftadır bileği bükülmeyen Medipol Başakşehir'i deviren Konyaspor, ligin bitimine 2 hafta ateş hattından çıktı. 17. sıradan 14'lüğe yükselen yeşil-beyazlılar, sahasındaki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, alt sıralardaki rakipleri Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un puan kaybettiği haftada büyük avantaj yakaladı. Pandemiden sonra çıktığı çıtığı 6 karşılaşmada iki galibiyet elde eden Konyaspor, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 de yenilgi aldı.

2. KEZ DÖRTLEDİ

BAŞAKŞEHİR'İ deviren Konyaspor, bu sezon ikinci kez rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Liderin ağlarını 4 kez sarsan yeşil-beyazlılar, 7. haftadaki karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmişti.

TARİHİ İLK YARI

Konyaspor, ilk dakikalarda yenik duruma düştüğü maçta zafere uzanarken, yıllar sonra da bir ilke imza attı. Yeşilbeyazlılar, iç sahada tam 13 yıl sonra ilk 45 dakikada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

KADRODA İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİM

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Başakşehir maçına önceki maçtan iki farklı isimle çıktı. Korkmaz, Gaziantep maçının 11'indeki Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i sahaya sürdü.

ALPER ULUDAĞ'DAN İLK ASİST

Yeşil-beyazlıların sol beki Alper Uludağ, dünkü 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı. Oyunun her iki yönünü de kullanan 29 yaşındaki futbolcu, Miya'nın beraberliği getiren golünde de asisti yapan isimdi.

MIYA'DAN 10 NUMARA PERFORMANS

Başakşehir ağlarını iki kez havalandıran Farouk Miya, 90 dakikanın yıldızıydı. Konyaspor'un 10 numarası, attığı gollerin yanı sıra yüksek pas yüzdesiyle öne çıktı. Maçın ardından takım arkadaşları da yıldız futbolcuyu tebrik etti.