İşimiz zor ama imkansız değil

Düşme hattında yer alan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, kalan maçlarda işlerinin zor olduğunu söyledi. Kalan 3 maçtan 2'sini şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Üst üste Başakşehir ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Ardından yine Avrupa hesapları yapan Alanya sınavımız var. İşimiz zor görünüyor elbette ama ligde kalmak imkansız değil. Kalan 3 maçta olağanüstü bir performans göstermeliyiz" dedi.