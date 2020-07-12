İşimiz zor ama imkansız değil - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor İşimiz zor ama imkansız değil

İşimiz zor ama imkansız değil

İşimiz zor ama imkansız değil

Düşme hattındaki ’nın hocası Korkmaz, şampiyonluk adayı takımlarla oynayacakları maçları böyle değenlendirdi.

Düşme hattında yer alan 'da teknik direktör , kalan maçlarda işlerinin zor olduğunu söyledi. Kalan 3 maçtan 2'sini şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Üst üste ve ile karşılaşacağız. Ardından yine Avrupa hesapları yapan Alanya sınavımız var. İşimiz zor görünüyor elbette ama ligde kalmak imkansız değil. Kalan 3 maçta olağanüstü bir performans göstermeliyiz" dedi.

  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşimiz zor ama imkansız değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA