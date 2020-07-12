İşimiz zor ama imkansız değil
Düşme hattındaki Konya’nın hocası Korkmaz, şampiyonluk adayı takımlarla oynayacakları maçları böyle değenlendirdi.
Düşme hattında yer alan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, kalan maçlarda işlerinin zor olduğunu söyledi. Kalan 3 maçtan 2'sini şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Üst üste Başakşehir ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Ardından yine Avrupa hesapları yapan Alanya sınavımız var. İşimiz zor görünüyor elbette ama ligde kalmak imkansız değil. Kalan 3 maçta olağanüstü bir performans göstermeliyiz" dedi.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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