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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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tekrar istedi

Konyaspor tekrar istedi

kaybettiği G.Antep değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi.

, kaybettiği G.Antep değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanmasını istedi. Yeşil- beyazlılar, IFAB'ın oyun kurallarında 103. sayfadaki "topu elle tutmak" bölümünü gerekçe gösterdi.

  1. 11.7.2020
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