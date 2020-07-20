Konyaspor Fırtına'yı da yendi

Konyaspor son iki haftadır Süper Lig'i sallıyor. Geçen hafta Lider Başakşehir karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılmayı başaran Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, hem zirveyi hem de alt sıraları karıştırmıştı. Tam 12 haftadır bileği bükülmeyen Medipol Başakşehir'i deviren, ligin bitimine 2 hafta ateş hattından çıkan yeşil-beyazlılar, sahasındaki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarmıştı. Konyaspor dün de Trabzonspor karşısında aynı senaryoyu uyguladı.



ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRT GOL ATTILAR

Karadeniz devi karşısında 3-1 geriye düşen Konyaspor, son anlarda attığı gollerle maçı 4-3 kazandı ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Başakşehir'den sonra dün de dört gol bulan yeşil-beyazlılar, bu sezon üçüncü kez rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Yedinci haftadaki karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmişti. Futbolcular maç sonrası galibiyeti doyasıya kutladılar. Futbolcular, "Ligde kalmayı garantiledik. Biz buna inanmıştık. Asla vazgeçmedik ve yılmadık. Sonuçta bu başarıyı elde ettik" ifadesini kullandı.



Karadeniz devi karşısında 3-1 geriye düşen Konyaspor, son anlarda attığı gollerle maçı 4-3 kazandı ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Başakşehir'den sonra dün de dört gol bulan yeşil-beyazlılar, bu sezon üçüncü kez rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Yedinci haftadaki karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmişti. Futbolcular maç sonrası galibiyeti doyasıya kutladılar. Futbolcular, "Ligde kalmayı garantiledik. Biz buna inanmıştık. Asla vazgeçmedik ve yılmadık. Sonuçta bu başarıyı elde ettik" ifadesini kullandı.



KONYA ŞOKTA!

Konyalı Ömer Ali Şahiner, geri dönüşün şokunda olduklarını söyledi. Ömer, "Hâlâ geri dönüşün şokundayım desem yeridir. Neler oldu, tam anlamıyla anlayamıyorum. İçerde doyasıya kutladık" diye konuştu.



YUSUF DÖNDÜ

En son 12 hafta önceki Sivas maçında forma giyen ve kasık bölgesinden ve arka adalesinden sakatlanan ayrıca menüsküs ameliyatı olan Yusuf Sarı'nın sezonu kapattığı açıklanmıştı. Ama iyileşen Yusuf dün geri döndü.