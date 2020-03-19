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19 Mart 2020, Perşembe
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moralli

Konyaspor moralli

F.Bahçe galibiyetiyle kara bulutları dağıtan , G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

F.Bahçe galibiyetiyle kara bulutları dağıtan , G.Birliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların oldukça moralli gözüktüğü antrenmanda, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Miya ile Anicic yer almadı.

  1. 19.3.2020
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