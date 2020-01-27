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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kocaman: Yardımcı hakem atağı kesiyor

Kocaman: Yardımcı hakem atağı kesiyor

'da , hakemlere sitem etti.

'da , hakemlere sitem etti. Kocaman, "Yardımcıların tavırlarını anlamak gerek. Tamam onların da bizim de ihtiyacımız var ama atağı kesiyor yardımcı. Bugün G.Saray için geçerli olmasa da büyükler için 5 metre ofsaytta pozisyonun bitmesi bekleniyor" diye konuştu.
  1. 27.1.2020
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