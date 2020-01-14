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14 Ocak 2020, Salı
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çok iddialı

Uğur Demirok çok iddialı

'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan , umutlu.

'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan , umutlu. Tecrübeli stoper, "Kadro dışı sürecinde yaptığım çalışmalarla formumu korudum. Kampta onu hissediyorum" diye konuştu.
  1. 14.1.2020
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