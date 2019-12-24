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24 Aralık 2019, Salı
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Ömer Ali’ye kırmızı kart

Yeşil-beyazlı ekipten Şahiner, dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli oyunca karşılaşmanın 82'de Yusuf'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan görerek oyun dışına gönderildi.

Yeşil-beyazlı ekipten Şahiner, dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli oyunca karşılaşmanın 82'de Yusuf'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan görerek oyun dışına gönderildi. Ömer Ali önümüzdeki hafta oynanacak Alanya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  1. 24.12.2019
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