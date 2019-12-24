Yeşil-beyazlı ekipten Ömer Ali Şahiner, dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli oyunca karşılaşmanın 82'de Yusuf'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.
Yeşil-beyazlı ekipten Ömer Ali Şahiner, dünkü maçta kırmızı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli oyunca karşılaşmanın 82'de Yusuf'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi. Ömer Ali önümüzdeki hafta oynanacak Alanya karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 24.12.2019
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Ömer Ali’ye kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.