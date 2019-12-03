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03 Aralık 2019, Salı
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Konyaspor'da maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

, 'in 14. haftasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

, 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve antrenmana katılmazken, ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

  1. 03.12.2019
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