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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'da Hurtado sevinci

Konyaspor'da Hurtado sevinci

, ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabildi. Yeşil beyazlılar kötü gidişe çare ararken, sakatlığının ardından bu sezon ilk kez forma şansı bulan Perulu 'nun takıma dönmesi hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.

'in 13'üncü haftası geride kalırken, topladığı 13 puanla 14'üncü sırada yer aldı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil beyazlılarda kötü gidiş sürüyor. Ligde son olarak 7'nci haftada 'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçen Konyaspor, bu maçtan sonra karşılaştığı BtcTurk 'a 2-0, 'ye 5-1, Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 'a 1-0, Çaykur Rizeszpor'a 3-1 mağlup oldu; tek puanını 'ne karşı 1-1'lik skorla elde etti. Konyaspor, 4'üncü Tur maçında da Eyüpspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

HURTADO BU SEZON İLK KEZ SAHADA
Morallerin bozuk olduğu Konyaspor, 'dan gelen iyi haberle sevindi. Yeşil beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği 29 yaşındaki Perulu oyuncu, geldiği günden bu yana 3 kez ağır sakatlık yaşadı. Son olarak yazın milli takımda sakatlık yaşayan Hurtado, bu sezon ilk kez karşısında forma şansı buldu. 82'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Paolo Hurtado, taraftarların da umudunu artırdı. Teknik direktör 'ın da Hurtado'nun dönüşüne sevindiği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın özellikle gol yollarında topla buluşamayan Riad Bajic'in, Hurtado'nun dönmesiyle daha da etkili olabileceğini düşündüğü kaydedildi. Kocaman'ın özelikle ligin ikinci yarısında Hurtado'dan daha çok yararlanabileceği öğrenildi.

  1. 02.12.2019
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