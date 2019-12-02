Konyaspor'da Hurtado sevinci
İttifak Holding Konyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabildi. Yeşil beyazlılar kötü gidişe çare ararken, sakatlığının ardından bu sezon ilk kez forma şansı bulan Perulu Paolo Hurtado'nun takıma dönmesi hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.
Süper Lig'in 13'üncü haftası geride kalırken, İttifak Holding Konyaspor topladığı 13 puanla 14'üncü sırada yer aldı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil beyazlılarda kötü gidiş sürüyor. Ligde son olarak 7'nci haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla geçen Konyaspor, bu maçtan sonra karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Fenerbahçe'ye 5-1, Demir Grup Sivasspor'a 2-0, Beşiktaş'a 1-0, Çaykur Rizeszpor'a 3-1 mağlup oldu; tek puanını Gençlerbirliği'ne karşı 1-1'lik skorla elde etti. Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında da Eyüpspor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.
HURTADO BU SEZON İLK KEZ SAHADA
Morallerin bozuk olduğu Konyaspor, Paolo Hurtado'dan gelen iyi haberle sevindi. Yeşil beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği 29 yaşındaki Perulu oyuncu, geldiği günden bu yana 3 kez ağır sakatlık yaşadı. Son olarak yazın milli takımda sakatlık yaşayan Hurtado, bu sezon ilk kez Çaykur Rizespor karşısında forma şansı buldu. 82'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Paolo Hurtado, taraftarların da umudunu artırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Hurtado'nun dönüşüne sevindiği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın özellikle gol yollarında topla buluşamayan Riad Bajic'in, Hurtado'nun dönmesiyle daha da etkili olabileceğini düşündüğü kaydedildi. Kocaman'ın özelikle ligin ikinci yarısında Hurtado'dan daha çok yararlanabileceği öğrenildi.
- 02.12.2019
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