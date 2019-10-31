Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Çabukluk çalışması ile süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
- 31.10.2019
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
tc para yokki ne yatıracaklar
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.