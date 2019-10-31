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31 Ekim 2019, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding , 'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Çabukluk çalışması ile süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

  1. 31.10.2019
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