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31 Ekim 2019, Perşembe
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'dan açıklaması!

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Ziraat 'nda Eyüpspor'a elenen 'da eleştirilen 'la ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.

'dan yapılan açıklamada, "Bir kez daha 'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz, her şeyin farkındayız" ifadeleri kullanıldı.

Aykut Kocaman: Ya oyuncular ya antrenörler bunun bedelini ödemeli

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

'ndan elenmemiz beklemediğimiz bir durumdu. Bir üst tura çıkamamak hem bizi hem de camiamızı derinden üzdü. Başta Sayın Hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız.

Son haftalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için Cumartesi günü oynayacağımız maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor.

Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda teknik heyetimizle gerekli istişareleri yapıyoruz. Bu istişareler neticesinde yol haritamızı belirledik. Şu an için ara transfer dönemine kadar elimizdeki kadro ile mücadele edip en iyisini yapmak zorundayız.

Bu süreçte camiamızla birlikte omuz omuza vererek dünü bir kenara bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna kadar 'de oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız. Bu vesileyle Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, her zaman olduğu gibi yine müsabakanın son düdüğüne kadar takımımıza destek vermelerini istiyoruz.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 13:11
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