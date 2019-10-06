Konya'nın zirve yürüyüşü

Geçtiğimiz hafta Kayseri'yi 2-1 mağlup eden Konya, dün de Kasımpaşa'ya şans tanımadı. İstanbul'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan yeşil- beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Konuk takım 20. dakikada golü buldu. Milosevic'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ömer, fileleri havalandırdı: 0-1. 44'te Jevtovic, penaltıdan ağları sarstı: 0-2. 45+1'de Miya sahneye çıktı ve farkı artırdı: 0-3. 45+3'te kaleci Serkan'ın elinden kaçırdığı topu Veysel, ağlara bıraktı: 1-3. 59'da Miya, penaltının skoru belirledi: 1-4.

KOCAMAN İSYAN ETTİ

Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1'lik galibiyetin ardından farklı bir konuya değindi. Kocaman, "Benimle ilgili defansif oynattığım yönünde bir algı var. Doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş. Bu saçmalıklarla uğraşmak yoruyor" dedi.

KASIMPAŞA'DA HAKEMLERE TEPKİ

Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakemlere tepki gösterdi. "Bizim maçlarımız da önemsensin artık" diyen Özdeş, "Bana kart çıkarılırken, oyuncularıma yapılan faullerde uyarı bile verilmedi" diye konuştu.