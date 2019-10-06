Konya'nın zirve yürüyüşü
Geçtiğimiz hafta Kayseri'yi 2-1 mağlup eden Konya, dün de Kasımpaşa'ya şans tanımadı. İstanbul'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan yeşil- beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında şov yaptı Kocaman’ın öğrencileri, maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.
Geçtiğimiz hafta Kayseri'yi 2-1 mağlup eden Konya, dün de Kasımpaşa'ya şans tanımadı. İstanbul'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan yeşil- beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Konuk takım 20. dakikada golü buldu. Milosevic'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ömer, fileleri havalandırdı: 0-1. 44'te Jevtovic, penaltıdan ağları sarstı: 0-2. 45+1'de Miya sahneye çıktı ve farkı artırdı: 0-3. 45+3'te kaleci Serkan'ın elinden kaçırdığı topu Veysel, ağlara bıraktı: 1-3. 59'da Miya, penaltının skoru belirledi: 1-4.
KOCAMAN İSYAN ETTİ
Konya Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1'lik galibiyetin ardından farklı bir konuya değindi. Kocaman, "Benimle ilgili defansif oynattığım yönünde bir algı var. Doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş. Bu saçmalıklarla uğraşmak yoruyor" dedi.
KASIMPAŞA'DA HAKEMLERE TEPKİ
Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakemlere tepki gösterdi. "Bizim maçlarımız da önemsensin artık" diyen Özdeş, "Bana kart çıkarılırken, oyuncularıma yapılan faullerde uyarı bile verilmedi" diye konuştu.
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Konya'nın zirve yürüyüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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