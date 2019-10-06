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06 Ekim 2019, Pazar
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'nın zirve yürüyüşü

Konya'nın zirve yürüyüşü

Geçtiğimiz hafta 'yi 2-1 mağlup eden , dün de 'ya şans tanımadı. 'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan yeşil- beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanında şov yaptı Kocaman’ın öğrencileri, maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Geçtiğimiz hafta 'yi 2-1 mağlup eden , dün de 'ya şans tanımadı. 'daki karşılaşmayı 4-1 kazanan yeşil- beyazlılar, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Konuk takım 20. dakikada golü buldu. Milosevic'in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ömer, fileleri havalandırdı: 0-1. 44'te Jevtovic, penaltıdan ağları sarstı: 0-2. 45+1'de Miya sahneye çıktı ve farkı artırdı: 0-3. 45+3'te kaleci Serkan'ın elinden kaçırdığı topu Veysel, ağlara bıraktı: 1-3. 59'da Miya, penaltının skoru belirledi: 1-4.

KOCAMAN İSYAN ETTİ
Konya Aykut Kocaman, 4-1'lik galibiyetin ardından farklı bir konuya değindi. Kocaman, "Benimle ilgili defansif oynattığım yönünde bir algı var. Doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş. Bu saçmalıklarla uğraşmak yoruyor" dedi.

KASIMPAŞA'DA HAKEMLERE TEPKİ
Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakemlere tepki gösterdi. "Bizim maçlarımız da önemsensin artık" diyen Özdeş, "Bana kart çıkarılırken, oyuncularıma yapılan faullerde uyarı bile verilmedi" diye konuştu.

  1. 6.10.2019
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