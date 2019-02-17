VAR’a gidebilirdi – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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VAR’a gidebilirdi

VAR’a gidebilirdi

'un futbolcusu , 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyleyerek ile aralarındaki pozisyona değindi.

'un futbolcusu , 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyleyerek ile aralarındaki pozisyona şöyle değindi: Aslında bu tip pozisyonlarda oyuna adrenalinle devam edebiliyorsunuz. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi.

  1. 17.2.2019
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