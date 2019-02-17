VAR’a gidebilirdi

Konyaspor'un İsveçli futbolcusu Leonard Zuta, 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyleyerek Skrtel ile aralarındaki pozisyona şöyle değindi: Aslında bu tip pozisyonlarda oyuna adrenalinle devam edebiliyorsunuz. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi.