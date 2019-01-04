Atiker Konyaspor Belek'te hazırlıklarına devam etti
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam edem antrenmanda Amerikan futbol topuyla çalışmalar yapıldı. Antrenman daha sonra top çalışması ile devam etti.
Antrenmana tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı. A. Konyaspor çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 4.1.2019 20:14
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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