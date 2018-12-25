Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tamamlanırken, Atiker Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek Nejc Skubic tüm maçlarda 90 dakika boyunca forma giyen iki oyuncu oldu.
Atiker Konyaspor 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ligin ilk yarısını 8'inci sırada tamamladı. Yeşil-beyazlıların ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyen milli kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek oynayan Slovak oyuncu Nejc Skubic'in performansı ise dikkat çekti. İki oyuncuda takımları adına çıktıkları 17 maçta 90 dakika boyunca forma giydi. Serkan Kırıntılı oynadığı maçlarda kalesinde 20 gol gördü. Nejc Skubic ise 1 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.
KAMP 3 OCAKTA ANTALYA'DA
Öte yandan yeşil beyazlılarda dün oynanan Akhisarspor maçının ardından futbolculara 2 Ocak tarihine kadar izin verildi. Yeşil-beyazlılar devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak'ta Antalya'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kamp süresi ise 18'inci haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı öğrenildi.
- 25.12.2018 13:22
- Güncelleme: 25.12.2018 13:23
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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