Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic
25 Aralık 2018, Salı
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Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic

Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic

'in ilk devresi tamamlanırken, 'da kaleci ve sağ bek tüm maçlarda 90 dakika boyunca forma giyen iki oyuncu oldu.

17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ligin ilk yarısını 8'inci sırada tamamladı. Yeşil-beyazlıların ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyen milli kaleci ve sağ bek oynayan Slovak oyuncu 'in performansı ise dikkat çekti. İki oyuncuda takımları adına çıktıkları 17 maçta 90 dakika boyunca forma giydi. Serkan Kırıntılı oynadığı maçlarda kalesinde 20 gol gördü. Nejc Skubic ise 1 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

KAMP 3 OCAKTA ANTALYA'DA
Öte yandan yeşil beyazlılarda dün oynanan Akhisarspor maçının ardından futbolculara 2 Ocak tarihine kadar izin verildi. Yeşil-beyazlılar devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak'ta 'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Kamp süresi ise 18'inci haftasında deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının tarihinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacağı öğrenildi.

  1. 25.12.2018 13:22
  2. Güncelleme: 25.12.2018 13:23
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