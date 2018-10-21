Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "1 puanla yetindik"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rize karşısına 3 puan için çıktıklarını fakat 1 puanla yetindiklerini söyledi.
Uğur Demirok'un saha içerisindeki taraftara yönelik tepkisinin doğru olmadığını dile getiren Çalımbay, "Futbolcunun tepki vermesi doğru değil. Taraftar sonuçta bağırır ama futbolcu tepki göstermemeli. Uğur ile konuştuğumuzda hak etmediğim bir şekilde bağırıldı bende tepki gösterdim" dedi.
- 21.10.2018 18:49
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "1 puanla yetindik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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