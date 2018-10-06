Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyasporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş maçının taktik çalışmasıyla sürdürülen idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Takım kaptanı Ali Turan, fizyoterapis gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.