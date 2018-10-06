Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır – Fotomaç – 06 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , maçına hazır

    Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır

    , 'in 8. haftasında yarın 'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyasporlu futbolcular, karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş maçının taktik çalışmasıyla sürdürülen idman, çift kale maç ile tamamlandı.

    Takım kaptanı , fizyoterapis gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

    1. 6.10.2018 19:57
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN