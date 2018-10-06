Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyasporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Beşiktaş maçının taktik çalışmasıyla sürdürülen idman, çift kale maç ile tamamlandı.
Takım kaptanı Ali Turan, fizyoterapis gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
- 6.10.2018 19:57
- Güncelleme: 6.10.2018 20:12
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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