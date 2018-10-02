PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç men
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'dan 'e 2 maç men

    PFDK'dan Adis Jahovic'e 2 maç men

    (TFF)  (), 'nda oynanan Yeni Amasyaspor - Atiker maçında kırmızı kart gören 'e 2 maç men cezası verdi.

    'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:
    1- AFJET AFYONSPOR Kulübü antrenörü SERHAT GÜLPINAR'ın, 26.09.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL ile cezalandırılmasına,
    2- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu UFUK ER'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
    3-MED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu FERAT YAŞAR'ın, 27.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
    4- BOZÜYÜK VİTRASPOR Kulübü sporcusu OĞUZ ÇELİK'in, 25.09.2018 tarihinde oynanan BOZÜYÜK VİTRASPOR-DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
    5- KIRKLARELİSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT CAN TOKCU'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU'nun, 25.09.2018 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,
    7- YENİ AMASYASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    8- ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, 26.09.2018 tarihinde oynanan YENİ AMASYASPOR-ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    9- A.Ş.'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan BUCAK BLD. OĞUZHANSPOR - BUGSAŞ SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    10- EYÜPSPOR Kulübünün, 27.09.2018 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - PAZARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    11- FETHİYESPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - SANCAKTEPE BLD.SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    12- Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - DERSİM 62 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    13- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - YOMRASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    14- A.Ş.'nin, 26.09.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR - ADANASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    1. 2.10.2018 16:30
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