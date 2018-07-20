Konyasporlu futbolculardan Türkiye'ye Euro 2024 desteği
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Konyasporlu futbolculardan 'ye Euro 2024 desteği

    Konyasporlu futbolculardan Türkiye'ye Euro 2024 desteği

    'da forma giyen ve , 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

    'deki stadyumların çok güzel olduğunu ifade eden , sözlerine "İyi bir seyirci kitlesi olan, yeni stadyumlar var. Çok coşkulu bir atmosfer var. İnsanlar futbolu seviyor ve stadyumları doldurmaya hazırlar. Bu da sevdiğimiz bir şeydir, yani büyük bir seyirci kitlesinin olması güzel" diye konuştu.
    ise adaylık dosyasında yer alan kentlerden biri olan Konya için, "Birçok geleneği olan güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.

    1. 20.7.2018 17:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyasporlu futbolculardan Türkiye'ye Euro 2024 desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN