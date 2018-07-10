Kaleci Ertuğrul Taşkıran Konyaspor’la sözleşme imzaladı
Atiker Konyaspor, anlaşmaya vardığı kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig'de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi. Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.
- 9.7.2018 21:15
- Güncelleme: 10.7.2018 02:52
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Kaleci Ertuğrul Taşkıran Konyaspor’la sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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