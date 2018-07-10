Kaleci Ertuğrul Taşkıran Konyaspor’la sözleşme imzaladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Kaleci Konyaspor’la sözleşme imzaladı

    Kaleci Ertuğrul Taşkıran Konyaspor’la sözleşme imzaladı

    , anlaşmaya vardığı kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Yeni transfer Ertuğrul Taşkıran Süper Lig'de 91 karşılaşmada eldiven giydi. Şampiyonlar Ligi Ön Eleme tecrübesi de bulunan file bekçisi için bonservis ücreti ödenmedi. Yeşil-beyazlılar transferle bu sezon kaleci kontenjanı tercihlerinin tamamını yerli isimlerden yana kullanmış oldu.
    1. 9.7.2018 21:15
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleci Ertuğrul Taşkıran Konyaspor’la sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN