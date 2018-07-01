Konyaspor’da 2 isim yolcu – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da 2 isim yolcu

    <a href="/index/konyaspor?id=49b2cd1b-d85a-41d4-876f-e65f64a264ab" class="" rel="tag">Konyaspor</a>’da 2 isim yolcu
    KONYASPOR'DA Rıza Çalımbay önderliğinde kadro yapılanması sürüyor. Yeşil-beyazlı idarecilerin takımın tecrübeli isimleri ve Selim Ay ile yolları ayırmak için harekete geçtiği öğrenildi. İki oyuncunun menajeriyle görüşüldüğü ve 'Kulüp bul' çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
    1. 1.7.2018
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