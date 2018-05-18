Konya’dan Ali Çamdalı iddiası – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan iddiası

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a>’dan <a href="/index/ali-camdali?id=76a1089e-f077-4b06-bc38-66438a48307c" class="" rel="tag">Ali Çamdalı</a> iddiası
    Yeşil-Mavili yönetimin, 'da kadro dışı kaldıktan sonra kontratı feshedilen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha 'yla da görüştüğü bildirildi. Bu sezon 24 maçta forma giyen Çamdalı'nın Rizespor'un teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
    1. 18.5.2018
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