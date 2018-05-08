Konyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun son iç saha maçında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, günü yapılan tek antrenmanla değerlendirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman teknik çalışma ile başlarken 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam etti. Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman 3 takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmanda Selim Ay, Eren Albayrak ve Abdou Razack Traore bir süre takımdan ayrı olarak koştuktan sonra tesislere geçerek tedavi oldu.
- 8.5.2018 22:28
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