Süper Konya – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Süper Konya

    Süper Konya

    , ligden düşen rakibini Eto’o’nun penaltısıyla mağlup etti. yönetiminde 8 maçta 14 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ’de kalma yolunda önemli bir adım attı.

    'de kalma savaşı veren ve son haftalarda önemli sonuçlar alan Konyaspor, dün de önemli bir zafere imza atıp düşmesi kesinleşen Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan misafir ekip, 15 ve 32. dakikalarda Eto'o ile önemli pozisyonlar yakaladı ancak sonuç alamadı. 37'de sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktaya gelen Eto'o Konya'yı öne geçirdi. Yeşil-beyazlılar, 2. yarıda da etkili futbolunu devam ettirdi. Fofana'nın 78'deki şutu direkten döndü. Maçta uzatmalar oynanırken, 1 puan için yüklenen Karabük'ün çabaları yeterli olmadı.

    6 MAÇTA HİÇ GOL YEMEDİ
    Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Konyaspor, son 2 maç öncesi ligde kalma ümitlerini güçlendirdi. 'ın gelişiyle yükselişe geçen , hocasıyla çıktığı 8 maçta 14 puan topladı ve söz konusu dönemde 6'sında kalesinde görmedi.

    ETO'O ATINCA KAYBETMİYOR
    Konyaspor'a devre arasında gelen Samuel Eto'o, yeşil-beyazlı takımda 6. golünü kaydetti. Konyaspor, Kamerunlu yıldızının gol attığı 5 karşılaşmanın hepsini kazandı.

    KONYASPOR NEFES ALDI
    Konyaspor deplasmanda oynadığı maçında çok önemli bir zafer elde etti. Tek gollü galibiyetli üç puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar biraz olsun rahatladı. Konyaspor kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

    SERGEN YALÇIN: HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK
    Konyaspor'un hocası Sergen Yalçın " yapma lüksümüz ve kazamaktan başka çaremiz yok. Bu düşünceyle maça çıktık. Beklediğimizden zor bir maç oldu. Bulduğumuz gol sonrası farkı arttıramadık. Kazanmak ve yolumuza devam etmek önemliydi" dedi. Oyuncularını kutlayan Yalçın, "Önümüzdeki hafta karşılaşmasında da tek düşüncemiz her zaman olduğu gibi kazanmak" diye konuştu.
    1. 6.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN