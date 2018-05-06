Süper Konya
Konyaspor, ligden düşen rakibini Eto’o’nun penaltısıyla mağlup etti. Sergen Yalçın yönetiminde 8 maçta 14 puan toplayan yeşil-beyazlılar, Süper Lig’de kalma yolunda önemli bir adım attı.
6 MAÇTA HİÇ GOL YEMEDİ
Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Konyaspor, son 2 maç öncesi ligde kalma ümitlerini güçlendirdi. Sergen Yalçın'ın gelişiyle yükselişe geçen Konyaspor, hocasıyla çıktığı 8 maçta 14 puan topladı ve söz konusu dönemde 6'sında kalesinde gol görmedi.
ETO'O ATINCA KAYBETMİYOR
Konyaspor'a devre arasında gelen Samuel Eto'o, yeşil-beyazlı takımda 6. golünü kaydetti. Konyaspor, Kamerunlu yıldızının gol attığı 5 karşılaşmanın hepsini kazandı.
KONYASPOR NEFES ALDI
Konyaspor deplasmanda oynadığı Karabükspor maçında çok önemli bir zafer elde etti. Tek gollü galibiyetli üç puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar biraz olsun rahatladı. Konyaspor kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.
SERGEN YALÇIN: HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK
Konyaspor'un hocası Sergen Yalçın "Hata yapma lüksümüz ve kazamaktan başka çaremiz yok. Bu düşünceyle maça çıktık. Beklediğimizden zor bir maç oldu. Bulduğumuz gol sonrası farkı arttıramadık. Kazanmak ve yolumuza devam etmek önemliydi" dedi. Oyuncularını kutlayan Yalçın, "Önümüzdeki hafta Göztepe karşılaşmasında da tek düşüncemiz her zaman olduğu gibi kazanmak" diye konuştu.
- 6.5.2018
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Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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