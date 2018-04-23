Volkan Şen: "İçerideki maçları kazanmamız gerekiyor"

Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Volkan Şen, "Öncelikle defans bölgesini tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Orta saha da öyle. Takım olarak hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kazanırken gol yememek gerçekten çok önemli. Çünkü bu özgüveni artırıyor. Serkan abiyi, Ali abiyi, Selim'i tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten gönülden mücadele ediyorlar. Çok güzel bir galibiyet oldu. İçerdeki maçları kazanmamız gerekiyor. Maç maç bakıyoruz. Artık bu maçı geride bıraktık önümüzde Bursaspor maçı var, Bursa'da da galip gelmek istiyoruz. Tabi ki kazanamazsak da kaybetmemek çok önemli. Çünkü deplasmanda alınacak bir puan gerçekten çok önemli. Bursaspor iyi bir takım."



"ASİST YAPMAK ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Kendi performansını artırmak için ekstra çalışmalar yaptığını da belirten Şen, "Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Haftaiçi de gerçekten çok iyi çalışıyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Çünkü buna ihtiyacım var. Takımın bana ihtiyacı var. En büyük özelliğim topu alıp kaleye götürmek, taşımak. Bunu da başarabiliyorsam ne mutlu bana. Çünkü gerçekten skor anlamında takıma katkı sağlamak istiyorum. Gol atmaktan çok, asist yapmak beninm için daha önemli. Çok şükür Eto'o'ya asistimi de yaptım. Bunun için mutluyum tabii ki" dedi.



"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlara çok ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Volkan Şen, "Taraftarlarımız her maç gerçekten çok iyi destek veriyorlar. Stadı doldurmaya çalışıyorlar. Gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle devam edelim. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Onlar bize dışardan itici güç. Çok iyi bir şekilde motive ediyorlar. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.