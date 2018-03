Ligde kalacağız

Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, ateş hattında geçirdiği sıkıntılı haftaları bir an önce atlatmak istiyor. Mehmet Özdilek'in yerine gelen Sergen Yalçın'la olumlu bir ivme çizmeye başlayan Konya'da takıma devre arası gelen yıldız golcü Samuel Eto'o, bulundukları durumdan kurtulmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyleyip camianın yüreğine su serpti. KAMERUNLU golcü, "Konyaspor gerek kadro kalitesi gerek taraftar gücüyle buraları kesinlikle hak eden bir camia değil. Ben de elimden geldiğince edindiğim önemli tecrübeleri her fırsatta takım arkadaşlarıma aktarıp, yol göstermeye çalışıyorum. Takımdaki arkadaşlık düzeyimiz üst seviyede ve el birliğiyle bu takımı ligde tutacağımıza inanıyoruz. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp en iyisini yapacağız" diye konuştu.



DÖRT GÖZLE YASAYI BEKLiYORUZ

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, Türkiye'deki kulüplerin içinde bulunduğu borç batağı için reçetenin sezon sonu çıkması beklenen kulüplerle ilgili yasalarda olduğunun altını çizdi. Bedir, "Spor Bakanımızın önderliğinde TFF, Kulüpler Birliği ve kulüplerimiz bu konularda acı reçeteyi tespit edip uygulayacak ve önümüzdeki 5-10 yılda hem kulüplerimiz hem de Milli takımımız daha başarılı olacak" diye konuştu.