Ligde kalacağız
Kritik Kayseri galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Kamerunlu santrfor, “El birliğiyle bu takımı ligde tutacağız. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp Konya’yı kurtaracağız” dedi
Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, ateş hattında geçirdiği sıkıntılı haftaları bir an önce atlatmak istiyor. Mehmet Özdilek'in yerine gelen Sergen Yalçın'la olumlu bir ivme çizmeye başlayan Konya'da takıma devre arası gelen yıldız golcü Samuel Eto'o, bulundukları durumdan kurtulmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyleyip camianın yüreğine su serpti. KAMERUNLU golcü, "Konyaspor gerek kadro kalitesi gerek taraftar gücüyle buraları kesinlikle hak eden bir camia değil. Ben de elimden geldiğince edindiğim önemli tecrübeleri her fırsatta takım arkadaşlarıma aktarıp, yol göstermeye çalışıyorum. Takımdaki arkadaşlık düzeyimiz üst seviyede ve el birliğiyle bu takımı ligde tutacağımıza inanıyoruz. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp en iyisini yapacağız" diye konuştu.
DÖRT GÖZLE YASAYI BEKLiYORUZ
Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, Türkiye'deki kulüplerin içinde bulunduğu borç batağı için reçetenin sezon sonu çıkması beklenen kulüplerle ilgili yasalarda olduğunun altını çizdi. Bedir, "Spor Bakanımızın önderliğinde TFF, Kulüpler Birliği ve kulüplerimiz bu konularda acı reçeteyi tespit edip uygulayacak ve önümüzdeki 5-10 yılda hem kulüplerimiz hem de Milli takımımız daha başarılı olacak" diye konuştu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:55
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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