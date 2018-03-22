Ligde kalacağız – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Ligde kalacağız

    Ligde kalacağız

    Kritik galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Kamerunlu santrfor, “El birliğiyle bu takımı ligde tutacağız. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp Konya’yı kurtaracağız” dedi

    ve şampiyonu , ateş hattında geçirdiği sıkıntılı haftaları bir an önce atlatmak istiyor. 'in yerine gelen 'la olumlu bir ivme çizmeye başlayan Konya'da takıma devre arası gelen yıldız golcü Samuel Eto'o, bulundukları durumdan kurtulmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyleyip camianın yüreğine su serpti. KAMERUNLU golcü, "Konyaspor gerek kadro kalitesi gerek taraftar gücüyle buraları kesinlikle hak eden bir camia değil. Ben de elimden geldiğince edindiğim önemli tecrübeleri her fırsatta takım arkadaşlarıma aktarıp, yol göstermeye çalışıyorum. Takımdaki arkadaşlık düzeyimiz üst seviyede ve el birliğiyle bu takımı ligde tutacağımıza inanıyoruz. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp en iyisini yapacağız" diye konuştu.

    DÖRT GÖZLE YASAYI BEKLiYORUZ
    Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, Türkiye'deki kulüplerin içinde bulunduğu borç batağı için reçetenin sezon sonu çıkması beklenen kulüplerle ilgili yasalarda olduğunun altını çizdi. Bedir, "Spor Bakanımızın önderliğinde , Kulüpler Birliği ve kulüplerimiz bu konularda acı reçeteyi tespit edip uygulayacak ve önümüzdeki 5-10 yılda hem kulüplerimiz hem de Milli takımımız daha başarılı olacak" diye konuştu.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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