Atiker Konyaspor’da hazırlıklar devam etti – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıklar devam etti

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=c751e3c8-2d90-42e2-989b-3b5f8ac7ab75" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>’da hazırlıklar devam etti

    , 'in 27. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , günü tek antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri'nde, Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Koordineli ısınma ile başlayan antrenman kuvvet çalışması ile devam ederken, çabukluk hareketleri ile sona erdi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:22
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