Atiker Konyaspor’da hazırlıklar devam etti
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam etti.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:22
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"Bir ihtimal daha var"
Toplam 9
Yorum
? fb 76 puanla banko şampiyon yazan arkadaş 8 hafta kaldı yani ortada 24 puan var fb 48 puanda 8de8 yapsanız bile 72 puan sonra biz tinerci
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Neden izin verdin!
Toplam 4
Yorum
rosetti kardeş sen bilmezsin kadıköyde sarı allah korusun hele kırmızı verilirse fenere kariyeri biter ne diyorsun sen!
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Altınordu'da yeni teknoloji devrede
Toplam 1
Yorum
Kaç Büyükler Bizim kaç büyüklerdeki altyapı sistemleri nasıl hala 5 e 1 top kapma çalışması şeklinde mi?
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