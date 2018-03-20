Sırada Osmanlı ve Sivas var

Kayseri galibiyetiyle 4 hafta sonra 3 puan yüzü gören ve ligde kalma yolunda umutlanan Konyaspor'u, milli aradan sonra kritik bir 180 dakika bekliyor. Ateş hattındaki direkt rakibi Osmanlı'yla deplasmanda karşılaşacak yeşil-beyazlılar, ardından Avrupa'yı hedefleyen Sivasspor'u konuk edecek. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar Kayseri galibiyetiyle rehavete girmemeleri uyarısı yaparak, "Sezon sonuna kadar koyduğumuz hedefin sadece ilk engelini aştık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak. Son maça son dakikaya kadar inancımızı koruyacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.

'KAYSERİ ZAFERİ BAŞLANGIÇ'

Baydar, milli aradan sonra final niteliğinde iki maça çıkacaklarını vurgulayıp, "Önümüzde Osmanlıspor ve içeride oynayacağımız Sivasspor karşılaşması var. Deplasmandan iyi bir neticeyle dönüp Sivasspor maçında 35 binleri bulmamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar panik yapmadan sakin kalarak bu süreci atlatacağız. Bu vesileyle Kayserispor galibiyetinin bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğine inancımızın sonsuz olduğunu bir kez daha ifade ederek üç puanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Ateş hattında zor haftalar geçiren yeşil-beyazlılar, milli aradan sonra direkt rakibi Osmanlı'dan iyi bir sonuçla dönüp Sivas maçında 35 bin taraftarıyla şov yapmanın planlarını yapıyor

ETO'O AÇTI JAHOViC KAPATTI

Konyaspor'un kritik Kayseri zaferinde iki yıldız ismi ilk kez birlikte öne çıktı. Devre arasında takıma katılan Eto'o ve Jahovic, Kayseri karşısında sonucu belirledi. Gol perdesini Kamerunlu santrfor açarken, ikinci yarıda yerine giren Jahovic frikikten takımını rahatlatan sayıyı kaydetti. İki yıldız da Konya'da 2'şer gole ulaştı.

'MÜTHİŞ BİR SİNERJİ OLUŞTU'

Ahmet Baydar, Kayseri karşısında final niteliğinde bir maça çıktıklarının altını çizerken, takım olarak iyi bir futbol oynadıklarını vurguladı. Özellikle şehirde iyi bir kenetlenme oluşturduklarını belirten Baydar, "Kayseri maçı bizim için tamam ya da devam müsabakasıydı. Hafta içinde müthiş bir sinerji oluşturduk. Yönetim, taraftar, teknik heyet, oyuncular herkes sadece Kayseri maçına odaklandı" dedi.