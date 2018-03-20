“Konyaspor’a topyekun destek zamanı” – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ’a topyekun destek zamanı”

    “Konyaspor’a topyekun destek zamanı”

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı , şehrin kenetlenerek Atiker ’a topyekun destek vermesini istedi. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki makamında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyaspor’a ilişkin değerlendirmede bulundu.

    2004 yılında belediye başkanı adaylığı sürecinde seçim beyannamesi hazırlarken tesisleşmesi, altyapısı ve sportif başarısıyla 'u bir Avrupa takımı seviyesine çıkarma hedefi ortaya koyduklarını, bu hedefe de ulaştıklarını söyleyen Başkan Akyürek, ancak bu sezon yaşanan şanssızlıklar nedeniyle takımın arzulanan yerde olmadığına değindi. Akyürek, Konyaspor'a topyekun destek verilmesini isteyerek, "Önce tesisler yapıldı ardından altyapıya gereken önem verildi ve bunlar da sportif başarıyı beraberinde getirdi. Geçtiğimiz 2 sezon Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Geçen sezon kazanıldı ve da elde edildi. Fakat bu sezon şanssızlıklar üst üste geldi. Özellikle orta sahadan gole giden oyuncu yoktu. Traore'nin alınması çok arzulandı ve bu transfer gerçekleşti. Ama ilk maçta kasıtlı olarak oyuncunun ayağını kırdılar. Bu bir başlangıç oldu ve bütün talihsizlikler üst üste geldi. Şu anda topyekun takıma destek verme zamanı. Takımımızın bu kadar başarıdan sonra bu sezon içinde bulunduğu durumdan memnun değiliz şehir olarak. Takımımız daha farklı bir konumda olmalıydı. Bunun için tüm şehirden topyekun destek istiyoruz. Desteği verelim sezon sonunda bir bilanço çıkarırız. 'İyi günde de kötü günde de' diyorduk, şimdi de tam destek zamanı" dedi.

    "TARTIŞMALAR DIŞINDA BÜTÜNLEŞME DÖNEMİ"
    Başkan Akyürek, Kayserispor galibiyetiyle bir çıkış süreci başlamasını beklediklerini ifade ederek, tartışmalar dışında bütünleşme dönemine girildiğini kaydetti. Akyürek şöyle konuştu:

    "Tesisleşmede büyük mesafe aldık. Sportif başarıda da zaman zaman önemli başarılara imza atıyoruz. Konyaspor'da da bunu yaşadık. Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı elde eden sayılı kulüplerden biri olduk. Fakat bu yıl biraz sıkıntılı gidiyor. İnşallah Kayserispor galibiyetiyle bir çıkış süreci başlar. Şu anda diğer tartışmalar dışında bütünleşme dönemi. Spor camiası olarak, taraftarımızla, kulübümüzle, teknik yöneticilerimizle, futbolcularımızla bu sıkıntılı süreci aşacağımızı umuyorum. Bu konuda inşallah Konya geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha büyük başarılara imza atar, yoluna devam eder."

    "TSYD ÖNEMİ BİR MİSYONU İFA EDİYOR"
    Başkan Akyürek ziyarette TSYD Konya Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. TSYD'nin şehir meselelerine çok duyarlı, saygın ve önemli bir misyon ifa ettiğini dile getiren Başkan Akyürek, "TSYD'nin bütünleştirici ve birlikte çalışmayı sağlayıcı yapısının da rolü olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle TSYD Konya Şubemizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da başarı ile yoluna devam etmesini diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen görevleri yapmaya çalışırız. Aynı zamanda Konya'da sporun her alanında yeni gelişmelerin olması için, tesisleşmede, alt yapıda, branşlaşmada, kulüplerin güçlenmesinde çalışmalarımız birlikte devam eder" şeklinde konuştu.

    TSYD Başkanı Recep Çınar ise konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı 'in Konya'da sporun kalkınması ve gelişmesi için verdiği desteğin bilindiğini anımsattı. Çınar, "Bunun en basit örneği yeni Konya Stadyumu. Konya'nın vizyonu ve imaj yeni stadyumla değişti. Bu noktada sizin katkınız küçümsenemez. Daha önce olduğu gibi bundan sonrada spora vereceğiniz destekler için teşekkür ederiz" diye konuştu.
    Ziyaretin anısına Başkan Akyürek'e TSYD rozeti takılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:19
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