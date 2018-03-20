“Konyaspor’a topyekun destek zamanı”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehrin kenetlenerek Atiker Konyaspor’a topyekun destek vermesini istedi. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Recep Çınar ve yönetim kurulu üyeleri ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki makamında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konyaspor’a ilişkin değerlendirmede bulundu.
"TARTIŞMALAR DIŞINDA BÜTÜNLEŞME DÖNEMİ"
Başkan Akyürek, Kayserispor galibiyetiyle bir çıkış süreci başlamasını beklediklerini ifade ederek, tartışmalar dışında bütünleşme dönemine girildiğini kaydetti. Akyürek şöyle konuştu:
"Tesisleşmede büyük mesafe aldık. Sportif başarıda da zaman zaman önemli başarılara imza atıyoruz. Konyaspor'da da bunu yaşadık. Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı elde eden sayılı kulüplerden biri olduk. Fakat bu yıl biraz sıkıntılı gidiyor. İnşallah Kayserispor galibiyetiyle bir çıkış süreci başlar. Şu anda diğer tartışmalar dışında bütünleşme dönemi. Spor camiası olarak, taraftarımızla, kulübümüzle, teknik yöneticilerimizle, futbolcularımızla bu sıkıntılı süreci aşacağımızı umuyorum. Bu konuda inşallah Konya geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha büyük başarılara imza atar, yoluna devam eder."
"TSYD ÖNEMİ BİR MİSYONU İFA EDİYOR"
Başkan Akyürek ziyarette TSYD Konya Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Recep Çınar ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. TSYD'nin şehir meselelerine çok duyarlı, saygın ve önemli bir misyon ifa ettiğini dile getiren Başkan Akyürek, "TSYD'nin bütünleştirici ve birlikte çalışmayı sağlayıcı yapısının da rolü olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle TSYD Konya Şubemizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da başarı ile yoluna devam etmesini diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen görevleri yapmaya çalışırız. Aynı zamanda Konya'da sporun her alanında yeni gelişmelerin olması için, tesisleşmede, alt yapıda, branşlaşmada, kulüplerin güçlenmesinde çalışmalarımız birlikte devam eder" şeklinde konuştu.
TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar ise konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in Konya'da sporun kalkınması ve gelişmesi için verdiği desteğin bilindiğini anımsattı. Çınar, "Bunun en basit örneği yeni Konya Stadyumu. Konya'nın vizyonu ve imaj yeni stadyumla değişti. Bu noktada sizin katkınız küçümsenemez. Daha önce olduğu gibi bundan sonrada spora vereceğiniz destekler için teşekkür ederiz" diye konuştu.
Ziyaretin anısına Başkan Akyürek'e TSYD rozeti takılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:19
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Cedi'ye büyük jest!
Toplam 1
Yorum
Cedi go go! Bizim mıllı takım formasından daha güzel dizayn edilmiş..
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G.Saray'da yeni başkan adayı!
Toplam 1
Yorum
Yöneticilik başka Galatasaraylılık başka. Sorsan Dursun Özbek çok iyi bir Galatasaraylı. Kısa-uzun vadeli planlar nedir, bunları bilmek lazım.
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Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Toplam 2
Yorum
Fb Arkadaş sen daha şeneri kesemiyon senin ne işin var sahada !
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